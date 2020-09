Warszawa. Osiem zabytkowych tramwajów w wirtualnym muzeum

Jak informują Tramwaje Warszawskie w komunikacie, najstarszy wagon pamięta jeszcze czasy cara Mikołaja II z 1905 roku. Najmłodszy to tramwaj promocyjny, używany do przewożenia wycieczek.

Warszawa. Wirtualne wycieczka bez wychodzenia z domu

W tym roku z powodu pandemii w Warszawie nie odbędzie się coroczne święto – Dni Transportu Publicznego. Podczas tego wydarzenia Tramwaje Warszawskie otwierają bramy zakładów i zapraszają wszystkich do zwiedzania niedostępnych na co dzień miejsc, w tym – zabytkowych tramwajów. Dlatego w tym roku skorzystano z nowoczesnych technologii i stworzono wszystkim zainteresowanym możliwość przespacerowania się po wyjątkowych wagonach bez konieczności wychodzenia z domu.

Warszawa. W Google Street View najbardziej charakterystyczne tramwaje

W wirtualnym muzuem oglądamy przegląd najbardziej charakterystycznych zabytkowych tramwajów w stolicy. Od najstarszego mającego 115 lat do najmłodszego, z 1975 roku, który używany jest do przewożenia wycieczek. To tylko część zabytkowej kolekcji liczącej 37 wagonów.