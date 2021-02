Warszawa. Oskary architektury. Stacje metra i warszawskie inwestycje w prestiżowym konkursie

O tytuł najciekawszego architektonicznego obiektu Europy walczyć będzie aż dwadzieścia budowli z Polski. Już sama nominacja do hiszpańskiej nagrody Miesa van der Rohe Award jest zaszczytem. Nic więc dziwnego, że z dumą informacją o znalezieniu się kilku inwestycji dzieli się w mediach społecznościowych miasto.

Pawilon Architektury Zodiak przy pasażu Wiecha, zaprojektowany został w nowej wersji. Zastąpiła ona uroczy, ale zrujnowany obiekt wzniesiony w latach 60. Według projektu Jana Bogusławskiego i Bohdana Gniewiewskiego. Nową wizję stworzyło biuro Kalata Architekci. Ta perła architektury od kilku już lat cieszy oko warszawiaków i turystów. W 2019 roku Zodiak dostał nagrodę architektoniczną prezydenta Warszawy jako najlepszy budynek użyteczności publicznej. Jest nie tylko użyteczny, ale i piękny. Przestrzeń służy ekspozycjom i spotkaniom, które w ostatnim czasie musiały być ograniczone, ale trzeba mieć nadzieję, że sytuacja kiedyś wróci do normy.

Na swoje lepsze chwile czeka też kolejny nominowany kandydat - Elektrownia Powiśle. To miejsce, które powstało na początku XX wieku, a zakończyło działalność na początku XXI wieku. Niedawno dawną elektrownię zaadaptowano na imponujące centrum handlowe, otoczone kompleksem mieszkalnym.

Do nagrody pretenduje też warszawski kompleks P4 z Hotelem Vienna House Mokotów Warsaw na Służewcu. To projekt pracowni Jems Architekci, bardzo surowy i prosty, bazujący na betonowych konstrukcjach, żelbetowych ramach i słupach w kształcie litery "V".

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to budynek, koncepcję którego w 2020 roku stworzył Krzysztof Jaraczewski, wnuk Marszałka Piłsudskiego, prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, a jednocześnie architekt. Zaplanował on rozbudowę dworu Milusin. Opracowanie projektu to praca warszawskiej pracowni PIG Architekci.