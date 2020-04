Warszawa. Osoby pozbawione wolności uszyły maseczki dla Domu Opieki „Samarytanin”

Koronawirus w Warszawie. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce przyłączył się do walki

- Uszyte maseczki zostają przeznaczone do użytku jednostki penitencjarnej, a także są przekazywane do innych instytucji potrzebujących wsparcia.

Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na apel o pomoc, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ratowanie czyjegoś zdrowia lub życia. Zawsze jesteśmy gotowi do działania. Czas epidemii koronawirusa to wyjątkowy czas w naszym kraju, w tym momencie jesteśmy zobligowani do szybkiego działania, szczególnie ważne są teraz lokalne działania pomocowe - powiedział por. Zbigniew Śpiewak rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.