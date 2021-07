Warszawa. Ostatni etap prac na obwodnicy. Utrudnienia w weekend

Warszawa. Zamknięte rondo Krahelskiej

W czwartek o godz. 22.00 rozpoczną się prace polegające na asfaltowaniu skrzyżowania ul. Płaskowickiej z al. KEN. Rondo K. Krahelskiej zostanie w całości zamknięte. Objazdy prowadzić będą do ul. Gandhi, a następnie ul. Pileckiego lub ul. Dereniową do ul. Płaskowickiej lub ul. Rosoła do ul. Belgradzkiej. W każdym momencie prac utrzymany zostanie ruch na trzech z czterech przejść dla pieszych w rejonie ronda - jednak mogą się one zmieniać wraz z postępem prac.