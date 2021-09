Warszawa. Ostatni weekend Warszawskich Linii Turystycznych

Trasa linii 36 – obsługiwanej zabytkowymi tramwajami 13N "parówkami" lub 105Na "akwariami" – prowadzi przez ścisłe centrum na zielony Żoliborz. Okolice placu G. Narutowicza to część Ochoty, w której zachowała się przedwojenna zabudowa – z neoromańskim kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Jakuba Apostoła, monumentalnym gmachem Domu Studenckiego "Akademik" czy budynkami mieszkalnymi wzdłuż ulicy Filtrowej. Tramwaj mija Stację Filtrów i budynek Najwyższej Izby Kontroli (w latach 30-tych XX w. siedziba urzędu wojewódzkiego), Politechnikę Warszawską, plac Zbawiciela, przejeżdża przez MDM i plac Bankowy. Na Żoliborzu trasa prowadzi przez zieloną (dosłownie, bo jest tam trawiaste torowisko) ulicę Adama Mickiewicza i dalej, za placem T.W. Wilsona, Juliusza Słowackiego do pętli Marymont, skąd można pójść na spacer do Parku Kaskada.