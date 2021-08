Warszawa. Ostatnie pożegnanie abp. Henryka Hosera. Papież: "Z apostolską odwagą szedł w świat"

W 1975 roku, jako młody pallotyn, Henryk Hooser wyjechał na misję do afrykańskiej Rwandy. Pełnił tam funkcje duszpasterza, proboszcza oraz lekarza, badał nową chorobę - AIDS. Od 1981 roku zajął stanowisko przełożonego Delegatury Misyjnej Księży Pallotynów w tym kraju, stając się najwyższym rangą duchownym katolickim w Rwandzie w okresie, gdy w Rwandzie doszło do krwawej wojny domowej, na której skutek doszło do ludobójstwa Tutsi dokonanej przez ekstremistów Hutu.