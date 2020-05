Warszawa. Ostatnie pożegnanie Trójki

Informacje o końcu Trójki, kultowej rozgłośni radiowej, w niedzielę przesyłane były przez wielu internautów w mediach społecznościowych. Najwierniejsi słuchacze publicznej rozgłośni, których nie zdołały zrazić do słuchania kolejne roszady kadrowe, wprowadzane przez dobrą zmianę, wyznawali z rozpaczą, że przebrała się miarka i od 17 maja rozstają się z Trójką na zawsze.

W niedzielę Marek Niedźwiecki, Hirek Wrona i Marcin Kydryński, wieloletni dziennikarze Trójki poinformowali, że odchodzą. To, jak twierdzi wielu słuchaczy, przelało czarę goryczy i sprawiło, że pora uznać, że nastąpiła tragiczna śmierć ich ukochanego radia.

Trójka. Polityczny atak na radio

Unieważnienie Kazika

W niedzielę okazało się, że 1998 notowanie Listy przebojów Trójki wygrała piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. To piosenka, w której znany muzyk wyśpiewał pretensje do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że w czasie pandemii i zamkniętych z jej powodu dla wszystkich Polaków cmentarzy, wjechał rządowymi limuzynami na Powązki, by złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie brata, bratowej i matki.