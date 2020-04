Warszawa. Oto nasze nowe sklepy

Pierwsze zamrożenie sprawiło, że do dyspozycji Polaków, poinformowanych o oficjalnym ogłoszeniu pandemii, pozostawały jedynie sklepy spożywcze, drogerie i apteki.

Handel się zmienia

I tak jest nadal. Zmieniły się natomiast, w pierwszym etapie odmrażania, sposoby robienia zakupów - nikt nie odliczał przy wejściu kolejnych szczęściarzy, wpuszczanych do wnętrza placówek handlowych. Kolejka przestała stać posłusznie na zewnątrz. Jedynie informacje wywieszane na drzwiach sklepów wskazywały na to, że jednak jeszcze czegoś trzeba pilnować, tyle tylko że zadanie to spoczęło na klientach.