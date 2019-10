Warszawa. Otwarcie Królewskiego Ogrodu Światła w Wilanowie już w ten weekend

Warszawski Wilanów zaprasza w najbliższy weekend na otwarcie jednej ze swoich największych atrakcji. Królewski Ogród Światła rozbłyśnie już w sobotę.

Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy oraz turyści bardzo licznie odwiedzają Wilanów jesienią i zimą. Dla wielu to jedno najbardziej barwnych i optymistycznych miejsc stolicy, kiedy zapadają zimowe ciemności.

Królewski Ogród Światła w Wilanowie. Inauguracja już w sobotę

Królewski Ogród Światła w Wilanowie. Godziny otwarcia

Królewski Ogród Światła będzie dostępny dla zwiedzających już od najbliższej soboty. Tego dnia w Wilanowie będzie można spacerować od godz. 17:00 do 23:00. Od niedzieli, 20 października będzie to możliwe od 17:00 do 21:00.