Warszawa. Otwarto kładkę między Wolą a Żoliborzem

Jak poinformował Urząd Dzielnicy Wola, jeszcze kilka dni temu dostępu do kładki przy przystanku kolejowym PKP Powązki strzegły stalowe ogrodzenia. Obecnie już ich nie ma. Mieszkańcy okolic ul. Piaskowej i Burakowskiej, dzięki wykonanemu przez dzielnicę dojściu w ciągu ul. Przasnyskiej, nie muszą nadkładać drogi, by wsiąść do pociągu czy udać się na Żoliborz.