Warszawa. Otwarto nowe Centrum Zdrowia Białołęka

– Białołęka to druga największa dzielnica Warszawy, która zmienia się i rozwija na naszych oczach. Powstają tu nowe osiedla, infrastruktura, jest to jedna z najchętniej wybieranych do zamieszkania dzielnic. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatnich 25 lat liczba mieszkańców Białołęki zwiększyła się czterokrotnie - do blisko 130 tys. obecnie – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Nowo wybudowana przychodnia zwiększy dostęp do opieki medycznej, w tym także świadczeń zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Warszawy – dodał prezydent.