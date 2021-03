Warszawa. Otwarto nowoczesny dom długotrwałej opieki dla seniorów

Jak przekazał stołeczny ratusz, kolejna placówka to dodatkowych 170 łóżek dla pacjentów. Inwestycja kosztowała 33,5 mln zł. Ośrodek przeznaczony jest dla najstarszych warszawiaków. Podobne działają przy ul. Szubińskiej i przy ul. Olchy. W sumie w trzech zakładach opiekuńczych SCOL przebywa obecnie 730 osób.

Warszawa. Co znajduje się w ośrodku?

Nowy budynek to 88 pokoi - 82 dwuosobowe i 6 jednoosobowych. Wszystkie są wyposażone w łazienkę. Dostosowano je także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W placówce znajdą się sale rehabilitacyjne (pracownia fizykoterapii i kinezyterapii), pokoje lekarskie i pielęgniarskie oraz pomieszczenia administracyjne i pomocnicze. Zainstalowano nowoczesny system grzewczy i wentylacyjny. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku. Całkowita powierzchnia obiektu to 4300 m kwadratowych.