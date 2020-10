Warszawa. Otwarto nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 65

- Pomimo trudnej sytuacji stale inwestujemy w oświatę - podkreśliła zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska. - Na budowę nowych obiektów, modernizacje i adaptacje, w tym roku przeznaczyliśmy ponad pół miliarda złotych. Chcemy, żeby nasi uczniowie zdobywali wiedzę w optymalnych i co ważne bezpiecznych warunkach – dodała.

Renata Kozłowska, wiceburmistrz dzielnicy Żoliborz zaznaczyła, że otwarcie nowego budynku szkoły zbiega się w czasie z rozwojem epidemii koronawirusa i włączeniem Warszawy do tzw. strefy czerwonej. "Musimy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, zadbać o bezpieczeństwo uczniów i personelu w szkole" – powiedziała.

- Dobrze, że uczniów klas 1-3 możemy przenieść do nowego, w pełni samodzielnego budynku. Wszystkim klasom poprawią się warunki do nauki, zmniejszy się tez zagęszczenie uczniów w szkole, co teraz jest bardzo ważne – dodała wiceburmistrz Żoliborza.