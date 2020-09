Warszawa. Otwarto proekologiczne patio przy wolskiej szkole

"Gdy pada deszcz, spadająca na dach i dziedziniec woda zbierana jest systemem rur i zamiast trafić do kanalizacji, płynie pod ziemię, do zabudowanego tam zbiornika retencyjnego. Gdy on się wypełni, poprzez specjalny zawór przelewowy napełnia się oczko wodne, przy którym w pogodny dzień mogą usiąść uczniowie. Kiedy zaś ziemia, w której posadzono rośliny wyschnie, a zieleń wymagać będzie podlewania, automatyczny system nawadniania wykorzysta zebraną deszczówkę, pompując ją z użyciem energii pozyskanej ze słońca przez umieszczone na dachu panele fotowoltaiczne" – tłumaczy Tomasz Keller z Urzędu Dzielnicy Wola.