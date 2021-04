Warszawa. Pałacyk Konopackiego wkrótce otworzy się dla nowych użytkowników. Będą zachwyceni

Pod koniec 2020 roku remont pałacyku został zakończony. To część miejskiego programu rewitalizacji Pragi. Jak informuje zastępca prezydenta Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, już niebawem budynkiem zaopiekuje się Dom Kultury Praga, a mieszkańcy zyskają nową funkcjonalną przestrzeń do spotkań i rozwijania swoich zainteresowań.

Budynek przy Strzeleckiej 11/13 powstał około 1868 roku. Wybudował go założyciel Nowej Pragi Ksawery Konopacki. Autorem projektu budynku był najprawdopodobniej Aleksander Woyde. Nazwa pałacu przylgnęła do tego obiektu, miał on jednak być wygodnym, przestronnym domem mieszkalnym, udekorowanym zgodnie z obowiązującymi tendencjami, a wybudowanym na modę neorenesansu włoskiego.