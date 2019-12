Warszawa. Palma na rondzie de Gaulle'a ma dziś urodziny

Warszawa. Palma na rondzie de Gaulle'a kończy dziś 17 lat. Słynna instalacja już kilkukrotnie miała być zdemontowana. W jaki sposób palma znalazła się na ulicy Nowy Świat?

Palma na rondzie de Gaulle'a w Warszawie. Różne interpretacje dzieła sztuki

Co palma miała oznaczać? Chodziło o nawiązanie do śródziemnomorskiego krajobrazu Izraela i pośrednio do nazwy "Aleje Jerozolimskie". Wczesny projekt Joanny Rajkowskiej zakładał, że palmy pojawią się na całej długości Alej Jerozolimskich. Miały upamiętniać warszawskich Żydów, a konkretnie Nową Jerozolimę, żydowskie osiedle, które w XVIII wieku powstało między obecnym placem Zawiszy i ul. Kaliską, na dzisiejszej Starej Ochocie. Mieszczanie warszawscy doprowadzili do zniszczenia Nowej Jerozolimy i przegonili Żydów, którzy stworzyli kolejne osiedle na Pradze. Przed 1939 rokiem 30% z około 1,3 miliona mieszkańców Warszawy stanowili Żydzi. Większość zginęła podczas II wojny światowej w getcie warszawskim albo w obozach zagłady.