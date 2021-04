Warszawa. Para udostępniała mieszkanie i czerpała korzyści z prostytucji

Jak ustalono, podejrzani udostępniali lokal, publikowali ogłoszenia na portalach internetowych, udzielali informacji o usługach oraz osobiście przyjmowali zgłoszenia telefoniczne. Okazało się również, że zatrzymany mężczyzna podawał jednej z kobiet narkotyki . Z kolei zatrzymana 27-latka miała wykorzystać krytyczną sytuację życiową jednej z kobiet i w ten sposób zmusić ją do prostytucji. Miała również pozbawić ją wolności.

- 40-latek i jego partnerka zostali doprowadzeni do komendy. Przedstawiono im zarzuty karne dotyczące czerpania korzyści z nierządu oraz nakłaniania do uprawiania prostytucji. Mężczyzna odpowie dodatkowo za udzielanie narkotyków. Kobieta odpowie natomiast za zmuszanie do prostytucji i pozbawienie wolności - przekazała oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV kom. Marta Sulowska.