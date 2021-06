Warszawa. Parada Równości. Pójdą razem, ale w wielu pochodach

Organizatorzy zwracają uwag, że dwa lata, które minęły od ostatniej warszawskiej parady, zmieniły świat; nastąpiła pandemia, która zatrzymała świat i wywołała potrzebę wprowadzenie innego rodzaju ograniczeń w relacjach międzyludzkich. ”Ostatnie dwa lata zmieniły nas wszystkich, ale dla społeczności LGBTQIA w Polsce były szczególnie trudne: to był czas politycznych sporów, które cynicznie wykorzystywały nasze życia do walki o wpływy, czas 'tęczowej zarazy', 'stref wolnych od LGBT', 'ideologii, nie ludzi', aresztowania Margot i zatrzymań wielu z nas. To był wreszcie czas zmian odbierających podstawowe prawa osobom mogącym zachodzić w ciążę" - zauważają.