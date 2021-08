Warszawa. Park przy Wzgórzu Trzech Szczytów. Będzie "małpi gaj" i historyczna ścieżka

Według planów, ogłoszonych w piątek przez ratusz, wokół popularnej Górki Kazurki, która powstawała sukcesywnie w latach 70. I 80. ze zwożonych tu gruzów i odpadów budowlanych, powstanie przestrzeń do rekreacji. Będą dwa place zabaw, historyczna ścieżka dydaktyczna nawiązująca do nazwy zielonego terenu Cichociemnych, tory do uprawiania sportów. Przybędzie zieleni: zasadzone będą nowe drzewa, krzewy, powstaną zielone rabaty.