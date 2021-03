Warszawa. Pasaże w centrum zyskają nowe patronki. Będą nimi artystki i działaczki

- Chciałbym bardzo, by centrum Warszawy było szczególnym miejscem uhonorowania wybitnych twórczyń, artystek i aktywistek zasłużonych dla historii i kultury Polski. Zwłaszcza, że jest to symboliczne miejsce dla wielu kobiet, które w ostatnich miesiącach bronią swojej wolności – powiedział Rafał Trzaskowski, uzasadniając decyzję.

W Warszawie od kilku lat patronką pasażu prowadzącego od wejścia do stacji metra Centrum do Dworca Centralnego jest już Wisława Szymborska. Trzaskowski wspomniał, że teraz chciałby, aby inne pasaże nosiły nazwiska m.in. Zuzanny Ginczanki, Kazimiery Iłłakowiczównej, Haliny Poświatowskiej, Anny Świrszczyńskiej czy Ireny Krzywickiej oraz Marii Morskiej, a także Marii Dulębianki.

Warszawa. Trzaskowski mówi o programie wsparcia kobiet w stolicy

- 8 marca to dobry moment na podsumowanie wszystkich inicjatyw, które podejmujemy każdego dnia, by poprawić sytuację kobiet w stolicy. Realizujemy projekty dotyczące ich zdrowia, bezpieczeństwa, dostępu do edukacji i rozwoju zawodowego. Wszystko po to, by Warszawa stała się dla wszystkich warszawianek idealnym miejscem do życia – poinformował Rafał Trzaskowski.