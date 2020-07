Warszawa. Paw udał się na wycieczkę. Akcja służb

Dodał, że najważniejsze to nie zrobić krzywdy zwierzęciu. Strażnik pochwalił mieszkańca, który poinformował służby. - Egzotyczny ptak na drzewie przy ruchliwej ulicy to widok bardzo nietypowy. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne, dlatego też duży plus dla mieszkańca, który go zauważył i podniósł alarm – zaznaczył strażnik.