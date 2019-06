Warszawa. Phil Collins na Stadionie Narodowym. Spore utrudnienia w ruchu

Phil Collins 26 czerwca zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z powodu koncertu z utrudnieniami będą musieli zmagać się głównie mieszkańcy Saskiej Kępy. Wieczorem może zostać zamknięty Most Poniatowskiego. Sprawdzamy, jak w środę będzie jeździła komunikacja miejska.

Warszawa. Phil Collins i utrudnienia na drogach

Z powodu koncertu Phila Collinsa mieszkańców Warszawy czekają spore utrudnienia w ruchu. W godzinach 17:30-20:30 z ruchu zostanie wyłączona część Saskiej Kępy znajdująca się między al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wałem Miedzeszyński. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem przy ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych.

Kolejna faza utrudnień może rozpocząć się około godziny 22:45. Właśnie wtedy planowane jest zakończenie widowiska. Służby ostrzegają, że jeżeli znaczna część uczestników koncertu będzie poruszać się pieszo w kierunku centrum, to zostanie zamknięty Most Poniatowskiego oraz Aleje Jerozolimskie (odcinek od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a).