Warszawa. Piękniejsza ulica Piękna. ZDM prowadzi prace. Będzie więcej parkingów

Warszawa. Łatwiejsze parkowanie, więcej miejsca

"Przesunęliśmy miejsca parkingowe częściowo na jezdnię, co pozwoliło poszerzyć chodniki po obu stronach ulicy do ok. 2 metrów szerokości. Aby efektywnie poszerzyć chodnik zdemontowaliśmy też kilka rzędów słupków blokujących. Ich obecność była w tym miejscu nie do pogodzenia z zachowaniem komfortowej szerokości chodników" – tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich.