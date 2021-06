Warszawa. Pierwsza Mokotówka. Sąsiedzka wyprzedaż dla natury

To już ostatnie chwile, by dołączyć do pierwszej takiej imprezy na Mokotowie. Na sobotę zaplanowana jest dzielnicowa wyprzedaż garażowa. Organizatorzy zapewnią mapkę, która poprowadzi po wszystkich punktach ze stoiskami. To ostatni moment, by stworzyć swoje stanowisko handlowe. Najlepiej tuż pod domem.