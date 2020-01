Warszawa. Pierwsze e-kontrole w stolicy, sprawdzono ponad 3 tys. samochodów

We wtorek na ulice Warszawy wyjechały dwa elektryczne samochody ze specjalnymi wideorejestratorami. Mają też specjalne zadanie - sprawdzić, czy kierowcy zapłacili za parkowanie.

We wtorek, 7 stycznia, na ulice Warszawy wyjechały dwa białe elektryczne nissany . Samochody mają na dachu charakterystyczny aparat, dzięki któremu skanują rejestracje aut i sprawdzają, czy kierowcy wpisali takie dane do parkomatów.

Pracownicy ZDM, kierujący nissanami, po kilku minutach wracali w sprawdzone już miejsca, żeby wykluczyć ewentualne pomyłki i uniknąć sytuacji, kiedy np. kierowca oddalił się do parkomatu, żeby zapłacić za postój.

Warszawscy drogowcy prowadzili kontrole od 8 do południa i później od 13 do 18. W pierwszej części dnia sprawdzono nieco ponad 3 tys. aut. Taką informację GW przekazała rzecznika ZDM Karolina Gałecka.

ZDM zapewnia, że kamery nie będą przetwarzać danych osobowych. Wezwania do zapłaty mają być wysyłane jedynie do tych kierowców, którzy rzeczywiście nie zapłacili za postój, a nie do tych, którzy np. nie włożyli biletu za szybę lub nie umieścili tam informacji o opłacie mobilnej.