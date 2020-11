Warszawa. Pierwsze eksponaty w Muzeum Historii Polski. Wśród nich pomnik Dzierżyńskiego

Warszawa. Eksponaty trafią na wystawę stałą

- Umieszczenie obiektów wielkogabarytowych w murach powstającego gmachu to dla nas wielki moment. Zamyka się pierwszy etap prac nad konstrukcją budynku, a to jest pierwszy krok ku materializacji wystawy stałej, czyli serca Muzeum Historii Polski. Zaczynamy widzieć własnymi oczami to, co przez wiele lat planowaliśmy - powiedział dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.