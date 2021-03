Warszawa. Pierwszy paczkomat AliExpress już działa

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", chiński sklep internetowy AliExpress ma już pierwszy własny automat do odbioru paczek w Warszawie.

Maszyna już działa i zachęca do odbierania paczek przy użyciu kodów odbioru . Tym samym, paczkomaty InPostu doczekały się nowej konkurencji na polskim rynku.

- AliExpress, część grupy Alibaba, to jedna z największych firm branży e-commerce na świecie. Nazywana jest czasem w uproszczeniu "chińskim Amazonem". To koncern tak potężny, że jeśli zdecydowałby się na budowę własnej sieci paczkomatów, mógłby podjąć walkę z InPostem, który do tej pory był w tej branży w Polsce prawdziwym hegemonem - czytamy w dzienniku.