Warszawa. Piesza potrącona na pasach. Jest w ciężkim stanie

Do poważnego wypadku doszło we wtorek na przejściu dla pieszych w okolicy centrum handlowego przy ul. Marsa. Piesza trafiła w ciężkim stanie do szpitala.

Warszawa. Piesz w ciężkim stanie trafiła do szpitala (PAP, Fot: Leszek Szymański)