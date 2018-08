Warszawa. Pijana Ukrainka wjechała do stawu

30-letnia Ukrainka prowadziła samochód po kłótni z mężem. Pojazd skończył w zbiorniku wodnym na Białołęce (Warszawa).

To zdarzenia doszło w nocy, na warszawskiej Białołęce. 30-letnia Ukrainka pokłóciła się ze swoim mężem. Uniesiona emocjami opuściła mieszkanie i wsiadła do samochodu pod wpływem alkoholu . Nocny przejazd po Warszawie zakończył się zanurzeniem auta w stawie.

Ukrainka wjechała do stawu – okoliczności zdarzenia

Sytuacja miała miejsce koło godziny 3 w nocy, w poniedziałek. Po awanturze z mężem 30-letnia Ukrainka opuściła mieszkanie na Białołęce, wsiadła do samochodu i ruszyła w kierunku ulicy Dzierzgońskiej. Niedługo później auto uderzyło w znak drogowy, po czym wjechało prosto do pobliskiego stawu. Na miejsce została wezwana policja i pogotowie ratunkowe.

Zeznania policji i reakcja kobiety na postawione zarzuty

Według zeznań funkcjonariuszki policji na Białołęce – Pauliny Onyszko po przebudzeniu obywatelka Ukrainy dowiedziała się, że ma we krwi 1,70 promila alkoholu. Kobieta została przewieziona do policyjnego aresztu. Policjanci zatrzymali także jej prawo jazdy.

30-latka została dokładnie przesłuchana i usłyszała zarzut. Od razu przyznała się do winy dobrowolnie poddając karze grzywny. Obiecała wpłacić pieniądze na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5 tysięcy złotych. Dostała również 4 letni zakaz prowadzenia pojazdów.