Warszawa. Pijany kierowca staranował wszystko, co miał na drodze. Ściął latarnie, motocykle i hulajnogi

W środę rano na ul. Grzybowskiej kierowca mercedesa wjechał we wszystko, co miał przed sobą. Mężczyzna staranował m.in. bmw, latarnie, motocykle i hulajnogi. Ale to nie wszystkie jego wyczyny.

Warszawa. Pijany kierowca mercedesa staranował: bmw, latarnie, motocykle, hulajnogi. Do wypadku doszło na ul. Grzybowskiej (Agencja Gazeta, Fot: Dariusz Borowicz)

Warszawska policja dostała zgłoszenie o zdarzeniu na ul. Grzybowskiej ok. 10 rano.

Kierowca mercedesa najpierw zderzył się z taksówką na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Wroniej. Mężczyźni wyszli z samochodów, pokłócili się. Do rękoczynów nie doszło prawdopodobnie dlatego, że kierowca mercedesa wsiadł do samochodu i odjechał.

Ale niezbyt daleko, bo ok. 200 m. - Kierujący mercedesem spowodował kolizję z bmw – przekazała Edyta Adamus z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Po tym zderzeniu mercedes wpadł na słupki, uszkodził latarnię oraz zaparkowane na chodniku motocykle i hulajnogi.

Policjanci podali, że w wydychanym powietrzu mężczyzna miał promil alkoholu.

