Warszawa. Pijany szalał z siekierą w ręku i groził policjantom

Do zdarzenia została wezwana jeszcze jedna załoga radiowozu. Mundurowi wykorzystali drabinę z ośrodka, dzięki czemu dostali się na korytarz pietra, na którym znajdował się agresywny mężczyzna .

Warszawa. Interwencja policji – w użyciu pałki, miotacz gazu i chwyty obezwładniające

- Policjanci będący na górze po raz kolejny wezwali go do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Nie słuchał, wobec czego użyli pałek typu tonfa, ręcznego miotacza gazu, a następnie chwytów obezwładniających – dodaje podkom. Robert Koniuszy.

Funkcjonariusze odebrali mężczyźnie siekierę i założyli mu kajdanki. Mężczyzna został zabrany do placówki medycznej, gdzie okazało się, że był nietrzeźwy. Następnie trafił do aresztu.

Zatrzymany usłyszał zarzuty stosowania gróźb bezprawnych przy użyciu toporka wobec funkcjonariuszy i zmuszania ich przez to do odstąpienia od czynności służbowych. Decyzją sądu mężczyzna kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mi do 3 lat więzienia.