Warszawa. PKiN podświetlony na zielono w rocznicę podpisania Porozumienia Paryskiego

12 grudnia 2015 roku przyjęto Porozumienie Paryskie, do którego przystąpiło prawie 190 krajów. Jest to pierwsze w historii uniwersalne i prawnie wiążące porozumienie w dziedzinie klimatu.

Jak przypomina stołeczny ratusz, Porozumienie Paryskie określa ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu. Jego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2 st. C i utrzymanie go na poziomie 1,5 st. C. Porozumienie Paryskie dąży również do poprawy zdolności krajów do radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu i udzielenie im wsparcia.