Warszawa. PKiN ponownie rozbłyśnie w kolorach Białorusi

Stolica we współpracy z Domem Białoruskim i przedstawicielami akcji obywatelskich przyłączy się do międzynarodowej inicjatywy na rzecz wolnych i demokratycznych wyborów na Białorusi – poinformował stołeczny ratusz.

Warszawa. Białoruska flaga na ratuszu

Warszawa. Do inicjatywy dołączą europejskie stolice

Jak informuje ratusz, do inicjatywy przyłączą się Praga, Bratysława i Budapeszt – miasta, z którymi Warszawa ściśle współpracuje i z którymi powołała do życia Pakt Wolnych Miast. Władze tych stolic także wywieszą flagi białoruskie w swoich siedzibach.

Prezydent Warszawy oraz burmistrzowie opublikowali wspólne stanowisko: "My, Pakt Wolnych Miast, solidaryzujemy się z pokojowymi demonstrantami na Białorusi i potępiamy z całą mocą niedopuszczalną przemoc ze strony władz państwowych. Przyszłość Białorusi musi należeć do narodu białoruskiego, a nie do ostatniego dyktatora Europy" - napisali. "Wzywamy UE do rewizji swojej polityki wobec Białorusi i wprowadzenia odpowiednich środków przeciwko osobom odpowiedzialnym za brutalne represje" – dodali.