Warszawa. Place zabaw na Woli przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Jak podkreśla Urząd Dzielnicy Wola w komunikacie, dla dzieci na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach czy pozbawionych zmysłu wzorku lub słuchu wycieczka na plac zabaw jest poważnym wyzwaniem. Niestety jeszcze do niedawna infrastruktura nie uwzględniała ich potrzeb .

- Milion złotych przekazany przez Radę Dzielnicy do dyspozycji ZGNu to dobry początek - powiedział Wojciech Lesiuk, zastępca burmistrza Woli. - Potrzeby są jednak ogromne, dlatego dostosowanie placów zabaw w urządzenia pozwalające na szerszą integrację osób z niepełnosprawnościami, to początek kompleksowej rewitalizacji placów zabaw administrowanych przez Zakład - dodał.