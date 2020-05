Warszawa. Place zabaw otwarte od soboty? "Czekamy na wytyczne"

Rzecznik MZ zaznaczył, że jeżeli użytkownicy nie są w stanie zachować bezpiecznej odległości od innych osób, obowiązuje wówczas maseczka - zarówno na placu zabaw, jak i w innej otwartej przestrzeni. Andrusiewicz dopytywany o to, czy dzieci korzystające z placu zabaw będą miały obowiązek zasłaniania nos i usta, podkreślił, że dotyczy to dzieci powyżej 4. roku życia. Dodał również, że place zabaw w głównej mierze należą do samorządów. Jak donosi RMF FM, to właściciele placów zabaw będą musieli regularnie dezynfekować sprzęty. Nie ten moment nie wiadomo jednak, kto i w jaki sposób będzie to egzekwować. Szczegóły określić ma sanepid.

Warszawa czeka na konkretne wytyczne

- To pytanie radziłabym skierować do Premiera, ponieważ my nie otrzymaliśmy do tej pory żadnych konkretnych wytycznych dotyczących otwarcia placów zabaw. Nie wiemy jakie środki ostrożności mamy wprowadzić, ani na jakich zasadach miałoby się to odbywać. My nie mamy takich wytycznych i cały czas na nie czekamy - powiedziała nam Gałecka.