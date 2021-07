Warszawa. Plan odbudowy Pałacu Saskiego uchwalony. Sejm głosował za ustawą

Plan odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie to prezydencka koncepcja. Nad sprawą inwestycji pracował zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezydenta RP we współpracy z Biurem Programu "Niepodległa". Aby projekt mógł przejść w fazę materializacji, potrzeba teraz tylko upływu 14 dni. To czas wymagany, by ustawa mogła wejść w życie.