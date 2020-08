Warszawa. Płatne parkowanie na Woli. Będą zmiany w ruchu drogowym

W Warszawie trwają prace związane z rozszerzaniem strefy płatnego parkowania. Będzie więcej miejsc postojowych, a niektóre ulice na Woli zmienią się na jednokierunkowe.

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, nowa strefa płatnego parkowania wejdzie w życie od 7 września i obejmie większy obszar Pragi Północ oraz Wolę pomiędzy ulicą Okopową i Towarową a aleją Prymasa Tysiąclecia, łącznie z ulicą Grabowską. Chodzi o około sto ulic, czyli 45-kiloometrowy odcinek na Woli i kilkadziesiąt ulic o łącznej długości 23 kilometrów na Pradze.

Warszawa. Drogowcy oznakowują miejsca postojowe

Przepisy mówią, że przed wprowadzeniem opłat niezbędne jest odpowiednie oznakowanie miejsc parkingowych. ZDM zaznacza, że w sumie wszystkich arkuszy dotyczących organizacji ruchu drogowego zgromadzono już blisko 450. Ciekawostką jest fakt, że najdłuższy z tych arkuszy mierzy około trzech metrów, a wszystkie dokumenty ułożone w linii prostej miałyby ponad dwa kilometry długości.

"Dla każdej ulicy przygotowany został projekt nowej stałej organizacji ruchu. Obejmuje on nie tylko oznakowanie istniejących miejsc postojowych. Staraliśmy się znaleźć przestrzeń do wyznaczenia jak największej liczby miejsc parkingowych, przy zachowaniu odpowiednio szerokich chodników i bez ograniczania terenów zieleni. Dlatego część ulic stanie się jednokierunkowa, a uzyskane miejsce przeznaczymy na parkowanie. Tam gdzie to możliwe, zwężamy nadmiernie szerokie pasy ruchu i wprowadzimy pasy do parkowania lub przenosimy parkowanie z chodników na jezdnię" – informują stołeczni drogowy.

Zablokował wyjazd. Nietypowe przestawienie auta

W strefie płatnego parkowania na Pradze i Woli ma powstać łącznie 7,8 tysiąca miejsc postojowych.

Warszawa. Strefa płatnego parkowania. Jakie zmiany na Woli?

Po wdrożeniu rozszerzonej strefy parkowania na Woli będzie 4,7 tysiąca dostępnych parkingów. Okoliczni mieszkańcy zyskają strefy przeznaczone tylko dla mieszkańców.

"To miejsca z zakazem postoju (znak B-35), który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy. Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat" – dodaje ZDM.

Część ulic, na których od września ruch będzie obowiązywał tylko w jednym kierunku to m.in.: ulica Piaskowa, Barona, Agawy (od ulicy Zawiszy do Złocienia i od Syreny do Złocienia) oraz ulica Grenady (od strony ulicy Syreny do Sokołowskiej) i Żytnia. Zmiany będą wprowadzone także na ulicy Sokołowskiej, Syreny (od ulicy Górczewskiej do św. Wojciecha), Grabowskiej i Przyokopowej, jak również Ludwiki i Szymczaka.

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania związane jest m.in. z uruchomieniem kolejnych odcinków drugiej linii metra, co wyraźnie wpływa na sytuację parkingową na Woli.