Warszawa. Płatne parkowanie. Ratusz ws. decyzji wojewody

- Pozostają nam dwie ścieżki, albo zgodnie z przepisami będziemy skarżyć tę decyzje wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego albo będziemy podejmowali nową uchwałę, która będzie się odnosiła do uwag wojewody - powiedział podczas konferencji Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Podkreślił, że na razie ta kwestia pozostanie nierozstrzygnięta i dopiero za kilka dni, po analizach zostanie podjęta decyzja, które rozwiązanie będzie skuteczniejsze. - Jesteśmy za tym, żeby dostarczyć mieszkańcom to, czego oczekują, a w konsultacjach powiedzieli, że chcą rozszerzenia strefy płatnego parkowania, której nie chce wojewoda - poinformował Olszewski.