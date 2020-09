Warszawa. Plaża nad Wisłą za 100 tys. złotych gotowa… na jesień

W ubiegłym roku głośno było o "Strefie relaksu" na stołecznym placu Bankowym, gdzie w lipcu pojawiły się drewniane palety do siedzenia, podesty, leżaki i mobilna biblioteka. Kontrowersje wywołał nie tyle sam pomysł, co jego koszt. Warszawa na tę inwestycję wydała niemal milion złotych.

Kilka dni temu, akurat kiedy sezon letni dobiegł końca, na plażę przy ulicy Sprawnej i Aluzyjnej na Białołęce wróciła mała architektura do wypoczynku. Mieszkańcy Warszawy znajdą tam ławki, miejsce przeznaczone do grillowania oraz urządzenia do zabawy dla najmłodszych.