Warszawa. Po wypadku autobusu na S8 kontrolują przewoźników

Warszawa. Kontrole u przewoźników

Po tym jak autobus linii 186 rozbił się na S8 i zawisł nad Wisłostradą, zapadła decyzja o wszczęciu kontroli krzyżowych we wszystkich firmach realizujących przewozy autobusowe w Warszawie.

Jak informuje Radio RDC kontrole obejmą uprawnienia przedsiębiorstwa do wykonywania transportu drogowego, uprawnienia do kierowania oraz badania i szkolenia zawodowe kierowców. Pod lupę zostaną wzięte również umowy o zatrudnieniu kierowców, oświadczenia składane przedsiębiorstwu przez kierowców o niepozostawaniu w stosunku zatrudnienia u innych przewoźników. Ponadto zbadana zostanie dokumentacja czasu pracy kierowców oraz zaświadczenia o stanie technicznym pojazdów.

Warszawa. Arriva bez uchybień

W Arrivie, firmie, do której należał pojazd, który uległ wypadkowi na S8 taka kontrola trwa od połowy czerwca, a skończyć się ma najwcześniej w końcówce lipca. Oznacza to, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego prowadził ją zanim doszło do wypadku.