Warszawa. Pociąg do Nieporętu na plażę, zabytkowa komunikacja i kolejka wąskotorowa

"W wakacje 2020 roku uruchomimy turystyczne linie autobusową i tramwajową oraz specjalne kursy Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Przygotowujemy także przeprawy promowe – promami Turkawka, Wilga, Pliszka i Słonka. Od 29 lipca wydłużone zostanie kursowanie autobusów linii 185, którymi można dojechać m.in. na bulwary. W weekendy można dojechać autobusami linii 800 do Palmir w Puszczy Kampinoskiej. Od 4 lipca w weekendy pociągi S3 Szybkiej Kolei Miejskiej będą dojeżdżały do Nieporętu i Radzymina" – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta.

Warszawa. Zabytkowe autobusy i tramwaje

Podczas weekendów w czasie wakacji na stołeczne ulice wyjadą zabytkowe tramwaje i autobusy. Trasa turystycznej linii tramwajowej T będzie zaczynała się na pętli Metro Marymont, a dalej pobiegnie ulicami: Słowackiego – Mickiewicza – Międzyparkowa – most Gdański – Ratuszowa – al. Solidarności – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – Nowowiejska – Marszałkowska – Andersa – Mickiewicza – Słowackiego.

Natomiast autobusy linii 100 będą kursowały na trasie: Centrum – Marszałkowska – Królewska – pl. Piłsudskiego – Senatorska – Miodowa – Świętojerska – Anielewicza – Karmelicka – Stawki – Muranowska – Konwiktorska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Nowy Zjazd – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa – al. Zieleniecka – most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Bagatela – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – Centrum.

Piaseczyńsko-Grójecka Kolejka Wąskotorowa

W terminie od 4 lipca do 30 września będzie możliwa także przejażdżka kolejką wąskotorową.

Pociągi będą startowały z Piaseczna i pojadą przez Runów do Tarczyna i z powrotem. Plan wycieczki przewiduje piknik w Runowie. Dla osób chętnych zostanie uruchomiona w centrum Warszawy linia autobusowa nr 51, która dowiezie do Piaseczna.