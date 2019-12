Warszawa. Pociął twarz kierownikowi pociągu. 39-latek zatrzymany

Mężczyzna zaatakował kolejarza, kiedy pociąg stał na dworcu Warszawa Centralna. Uciekł, ale został namierzony przez policję i zatrzymany. Usłyszał zarzut "naruszenia czynności narządu ciała" na ponad 7 dni. Grozi mu 5 lat.

Do zdarzenia doszło w piątek na dworcu PKP Warszawa Centralna. Kierownik pociągu relacji Warszawa - Kijów zwrócił uwagę mężczyźnie, który w przedziale trzymał nogi założone na siedzeniu.

Policja natychmiast przystąpiła do działań. Sporządzono rysopis sprawcy, przesłuchano świadków i zabezpieczono monitoring.

We wtorek 39-latek usłyszał zarzut "naruszenia czynności narządu ciała" na ponad 7 dni. Mężczyźnie grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.