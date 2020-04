Warszawa. "Podarujmy seniorom z Wilanowa Wielkanocne śniadania"

Koronawirus w Warszawie. Restauracja wspiera seniorów

Epidemia koronowirusa diametralnie odmieniła rzeczywistość, w której żyjemy. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie osoby w podeszłym wieku są najbardziej narażone na rozwinięcie i ciężki przebieg wirusa SARS-Cov-2. Znaczna część seniorów w trosce o swoje zdrowie pozostaje zamknięta w domach, a przez to traci możliwość pomocy z zewnątrz. Wiąże się to z tym, że w trakcie zbliżających się wielkimi krokami Świąt Wielkanocnych nie tylko nie zobaczą swoich najbliższych, ale mogą mieć również problem z przygotowaniem najważniejszego posiłku- śniadania wielkanocnego.

My również możemy pomóc i włączyć się do akcji. Aby wesprzeć inicjatywę, możemy podarować #WielkanocDlaSeniora dla konkretnej osoby lub do grupy osób pozostających pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów! Jak to zrobić? To banalnie proste.