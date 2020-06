Warszawa. Podpalił się przed Sejmem - nowe informacje o 48-latku

Warszawa. Podpalił się z powodu ziemi?

Obecnie 48-latek przebywa w szpitalu wojskowym na Szaserów. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Po wybudzeniu zapadnie decyzja o tym, kiedy będzie można przesłuchać mężczyznę.

Wcześniej w Polsat News informowano, że mężczyzna to Mieczysław P., który zameldowany był w jednej z małopolskich miejscowości.

Warszawa. 48-latek podpalił się przed Sejmem

Wczoraj informowaliśmy, że Mieczysław P. podpalił się 16 czerwca ok. godziny 13.45 pod pomnikiem Armii Krajowej, nieopodal wejścia do Sejmu. Dzięki szybkiej reakcji obecnych na miejscu przechodniów i policjantów, udało się uratować życie mężczyzny. Mężczyzna, zanim dokonał aktu samopodpalenia, podszedł do dziennikarzy i zapytał, czy zajmują się dziennikarstwem śledczym.