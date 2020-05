Warszawa. Podpisano umowę na budowę trasy tramwajowej na ul. Gagarina

Budowa torów na ul. Gagarina jest częścią trasy tramwajowej do Wilanowa.

Warszawa. Współpraca Tramwajów Warszawskich z MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybuduje nowy kolektor ściekowy Mokotowski Bis o średnicy 2,8 m i długości ok. 1,2 km. Budowa kanału zwiększy bezpieczeństwo systemu kanalizacji w czasie m.in. intensywnych opadów atmosferycznych.

Warszawa. Z centrum do Wilanowa w 30 minut

- W tym samym czasie, czyli w 2023 roku, zaplanowaliśmy zaprojektować i zbudować trasę do Wilanowa, która połączy się z torami na Gagarina. Dzięki temu z Wilanowa do centrum pasażerowie dojadą tramwajem w około 30 minut – informują Tramwaje Warszawskie w komunikacie.

Tory na Gagarina to część większego projektu związanego z budową trasy tramwajowej do Wilanowa. Trasa będzie miała łączną długość ok. 20 km. Docelowo połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Całe zadanie podzielone jest na kilka etapów. Projekt jest dofinansowany z środków unijnych na lata 2014 – 2020.