Warszawa. Podziel się z potrzebującymi. 16 jadłodzielni w stolicy

Stołeczny ratusz zachęca do oddawania nadmiaru świątecznych potraw tak, aby nie marnować jedzenia. W jadłodzielniach zostawić jedzenie może każdy, podobnie jak każdy może je za darmo odebrać. Urząd miasta przekazał na Twitterze, że ostatnio otwarto jadłodzielnię na Bielanach.

Warszawa. Jakie produkty należy przynieść?

Produkty, które przynosimy do jadłodzielni powinny nadawać się do jedzenia. Jedzenie powinno być zapakowane szczelnie, w czyste opakowania. Jeśli zostawiamy domowe wyroby należy podać skład i datę przygotowania. Żywność może być po dacie "najlepiej spożyć przed", ale powinna mieścić się w terminie "najlepiej spożyć do".