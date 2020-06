Warszawa. Pogoda. Czwartek bez deszczu

Pogoda. Polska. Czwartek, 11 czerwca

W czwartek w kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie, w centrum oraz na południu kraju. Prognozowane sumy opadów w czasie burz - od Górnego Śląska po Podkarpacie do 40 mm; na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Warmii i Kujawach od 25 mm do 35 mm; na Pomorzu Gdańskim, Podlasiu, Opolszczyźnie i południu Dolnego Śląska do 20 mm. W czasie burz możliwe opady gradu. Temperatura maksymalna nad morzem oraz na Podhalu od 17°C do 20°C, na pozostałym obszarze od 22°C, 23°C na zachodzie do 26°C, 28°C na wschodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, w czasie burz w porywach do 70 km/h, z kierunków wschodnich, tylko na południowym wschodzie zmienny.