Warszawa. Pogoda na najbliższe 3 tygodnie

Do poniedziałku (6.08) temperatura będzie lekko spadać. Tego dnia słupki rtęci pokażą nie więcej niż 26°C. Jednak na utrzymanie się tego stanu nie ma co liczyć. Od wtorku wskazania znów zaczną wzrastać, dochodząc w najcieplejszym momencie nawet do 35°C.

Mieszkańcy stolicy i okolic raczej długo nie odpoczną od upałów (Shutterstock.com)

Długoterminową prognozę pogody dla Mazowsza opublikowała na swoim fanpage'u strona Info Meteo WW Stolica. Według synoptyka w sobotę (4.08) w Warszawie będzie można liczyć na słoneczną aurę przy temperaturze maksymalnej 32°C. Początek weekendu upłynie pod znakiem upalnych temperatur, jednak z każdym dniem temperatura ma być niższa. W sobotnie popołudnie mogą wystąpić przelotne, lokalne burze.

W poniedziałek (6.08) nadejdzie krótkotrwałe wytchnienie od gorąca, choć nadal będzie ciepło. Jak podaje IM WW Stolica, temperatura nie przekroczy 26°C. We wtorek (7.08) nastąpi stopniowy jej wzrost, którego kulminacja przewidywana jest na czwartek (9.08).

Pogoda w Warszawie (8-15 sierpnia)

To właśnie środa i wspomniany czwartek będą najgorętsze w całym tygodniu. Temperatury osiągną ekstremalny poziom i utrzymają się do piątku (10.08). W tych dniach urządzenia pomiarowe mogą wskazywać nawet 35°C! Upałom towarzyszyć mogą gwałtowne burze. Będzie też duszno ze względu na podwyższoną wilgotność powietrza.

Przypadający na 11 i 12 sierpnia weekend będzie znacznie chłodniejszy od reszty tygodnia. Ma to związek z przejściem frontu chłodnego, który niestety będzie niósł ze sobą także silne wyładowania atmosferyczne połączone z porywistym wiatrem.

Pogoda w Warszawie (16-25 sierpnia)

Synoptyk w tych dniach uspokaja - upały na razie odpuszczą. Warszawiacy i mieszkańcy Mazowsza mogą liczyć w przedostatnim tygodniu sierpnia na nieznaczne wahania temperatur w granicach 24-26°C. Pojedyncze dni mogą okazać się jednak nieco cieplejsze.

Info Meteo WW Stolica informuje, że w krótkim okresie poprzedzającym 25 sierpnia będzie "bardziej znośnie" niż w ciągu ostatnich kilkunastu dni . Nie oznacza to jednak, że afrykańskie temperatury już nie powrócą. Wiele wskazuje na to, że słupki rtęci pod koniec miesiąca znów podskoczą.

