Warszawa. Pogoda na weekend. Będzie gorąco. Uwaga na gwałtowne burze!

Pogoda. Warszawa. Sobota, 27 czerwca

Nad Warszawą zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, miejscami burz, a nawet gradu. Suma opadów w burzach do 30 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 90 km/h, południowo-wschodni i południowy.

Pogoda. Warszawa. Niedziela, 28 czerwca

Zachmurzenie w stolicy będzie nadal małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Wysokość opadów burzowych do 20 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.