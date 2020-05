Warszawa. Pogoda. Piątek bez deszczu

Pogoda. Polska. Piątek, 22 maja

W piątek w kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie Polski wystąpią lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12°C na wschodzie i miejscami nad samym morzem do 20°C na zachodzie. W rejonach podgórskich termometry pokażą od 13°C do 15°C. Będzie wiał wiatr słaby, przeważnie z kierunków zmiennych. Wysoko w górach okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków północnych.

Pogoda. Polska. Noc z piątku na sobotę

W nocy z piątku na sobotę we wschodniej połowie kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a w zachodniej duże i tam postępujące od zachodu opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 1°C do 4°C na wschodzie i w rejonach podgórskich, od 5°C do 8°C w centrum i od 8°C do 10°C na zachodzie. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, na północnym zachodzie porywistego, południowo-wschodni i południowy.